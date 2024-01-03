عاجل.. وزارة الكهرباء تعلن جداول تخفيف الأحمال

أعلنت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات وهي «شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - شركة القناة لتوزيع الكهرباء - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء - شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء - شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء» جداول خطة تخفيف الأحمال الجديدة من اليوم لتكون من الساعة 11 صباحًا وحتى الخامسة مساءً بمعدل ساعتين لكل منطقة على مستوى جميع الشبكات.

تخفيف أحمال الكهرباء استجابة لرغبات المواطنين

وتستعرض «الوطن» جداول تخفيف الأحمال، والتي جاءت استجابة لرغبات المواطنين لعدم تخفيف الأحمال خلال ساعات الليل وتنفيذها خلال أوقات النهار فقط حتى يتمكن الطلاب من الاستعداد لامتحانات منتصف العام للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024

خطة تخفيف الأحمال بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

وجاءت خطة تنفيذ الأحمال بقرى ومراكز ومدن محافظات «سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان» الواقعة بنطاق شركة مصر العليا كالتالي:

مواعيد تخفيف الأحمال بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

وكشفت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء عن الجدول الزمني الذي سيتم خلاله خطة تخفيف الأحمال في المناطق المختلفة بمحافظتي الإسكندرية وجزء من محافظة مطروح كالتالي:

مواعيد تخفيف الأحمال بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

وأعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن الجدول الزمني الذي سيتم خلاله تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في المناطق المختلفة الواقعة بنطاق عملها بمحافظات: «الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط».

مواعيد تخفيف الأحمال بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

وأعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء الجدول الزمني الذي سيتم خلاله تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في المناطق المختلفة الواقعة بنطاق عملها بمحافظات «المنوفية - الغربية وجزء من محافظة القليوبية» كالتالي:

مواعيد تخفيف الأحمال بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

وحددت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء عن الجدول الزمني الذي سيتم خلاله تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في المناطق المختلفة الواقعة بنطاق عملها بمحافظات «أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الوادي الجديد» كالتالي:

مواعيد تخفيف الأحمال بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

وأعلنت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء الجدول الزمني الذي سيتم خلاله تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في المناطق المختلفة الواقعة بنطاق عملها بمحافظتي «بمناطق شمال القاهرة وجزء من محافظة القليوبية» كالتالي:

مواعيد تخفيف الأحمال بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

وكشفت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء عن الجدول الزمني الذي سيتم خلاله تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في المناطق المختلفة الواقعة بنطاق عملها بمحافظتي «بمناطق جنوب القاهرة ومحافظة الجيزة» كالتالي:

مواعيد تخفيف الأحمال بشركة القناة لتوزيع الكهرباء

وأعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء بقرى ومراكز ومدن وأحياء محافظات «الشرقية - السويس - الإسماعيلية - بورسعيد - شمال وجنوب سيناء - البحر الأحمر» الواقعة بنطاق شركة مصر العليا كالتالي: