حكاية كتاب قرأه محمد صلاح داخل معسكر المنتخب.. «عايزينك ما تخاطرش وتستسلم»

خطف قلوب العالم، بمهاراته في لعب كرة القدم، أصبح فخر العرب، جعل الكثير من الشباب يأملون تحقيق بعض النجاحات التي حققها في مسيرته الكروية، ويهتمون بكل التفاصيل التي يقوم بها ويتداولها عبر حسابه الشخصي عبر «إنستجرام»، كان آخرها صورة من صفحات أحد الكٌتب التي كان مكتوبا بها بعض الكلمات وكان أهمها «لا يٌرد القضاء إلا الدعاء» وبعض الأمور الخاصة بحياة الأشخاص التي تسعى للنجاح في مسيرتها، إنه النجم العالمي محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونجم نادي ليفربول.

الكتاب الذي يقرأه محمد صلاح

كان الكتاب الذي يقرأه محمد صلاح داخل معسكر المنتخب الوطني هو «الخروج عن النص من جديد» للدكتور محمد طه وصادر عن دار الشروق، إذ شارك رسالة مٌؤثرة منه كنوع من التحفيز للاعبين قبل أمم أفريقيا:«كانوا عاوزينك تبقى تقليدي.. عادي زيهم، لا تسأل ولا تفكر ولا تحس.. كانوا عايزينك ما تخاطرش، وتستسلم لكل ما هو زائف وهش وفارغ».

فكرة الكتاب

يناقش الكتاب الذي كان يقرأه «صلاح» فكرة خروج الإنسان عن طور حياته المٌعتادة، الممل، الكئيب ويدور حول تمرد الإنسان على طباعه السيئة ليٌصبح بحالٍ أفضل، في إطار نفسي جيد.

عرف النجم العالمي محمد صلاح بعشقة للقراءة، حيث تعددت تصنيفات الكتب التي يقرأها ما بين علم النفس والحضارة المصرية القديمة، والتنمية البشرية، وفقا لما ذكره في أحد اللقاءات التلفزيونية السابقة.

كتب قرائها محمد صلاح

من ضمن الكتب التي عشق اللاعب محمد صلاح قرأتها هي كتاب «فن اللا مبالاة»، وهو كتاب خاص بالتنمية البشرية ومن تأليف مارك مانسون، ونقله إلى اللغة العربية المترجم الحارث النبهان لكتب التنمية البشرية، حيث في عام 2018 نشر صورته عبر حسابه الشخصي الأمر الذي أثارت اهتمام متابعيه.

كتاب «الملك الذهبي»، أحد الكتب التي قرأها محمد صلاح وهو من تأليف الدكتور زاهي حواس وزير الآثار السابق، إذ في عام 2018 نشر صور للكتاب عبر حسابه الخاص، وتدور أحداث حول توت عنخ آمون الذي أصبح ملكًا وكان مجرد طفل عندما اعتلى العرش، ومات قبل أن يصل إلى ريعان شبابه.

لم تقتصر الكتب التي عشق اللاعب العالمي قرأتها عند هذا الحد، إذ أيضا حرص على قراءة أيضا كتاب «كفاح أحمس» في ديسمبر 2018 وهو للأديب المصري نجيب محفوظ، بعدما نشر على صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، صورة لغلاف الرواية «كفاح أحمس - ميسرة للشباب»، كما أنه قرأ كتاب اسمه «أمام العرش»، وهي أيضا رواية للأديب الكبير نجيب محفوظ.