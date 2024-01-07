اشتباكات للشرطة وإغلاق طرق البرلمان بسبب غزة.. ماذا يحدث في بريطانيا؟

اندلعت اشتباكات بين الشٌرطة البريطانية ومحتجين مؤيدين للشعب الفلسطيني ورافضين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب ما نقلت قناة «سكاي نيوز» عن وكالة أنباء «رويترز»، على خلفية محاولة هؤلاء المحتجين الصعود إلى جسر رئيسي في العاصمة البريطانية.

وأوضحت الوكالة أن المحتجين المؤيدين للفلسطينيين أغلقوا طرقاً مؤدية إلى مبنى البرلمان البريطاني في العاصمة لندن، وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار من قبل الاحتلال على قطاع غزة، الذي يتواصل عدوانه للشهر الرابع دون توقف إلاً لأيام معدودة في إطار هدنة.

اشتباكات عند جسر وستمنستر

واشتبكت الشرطة مع هؤلاء المحتجين في ضوء مٌحاولة منعهم من السير على جسر وستمنستر، ليملأ المحتجون طرقاً أخرى بعد فشلهم في صعود الجسر ورفع لافتاتهم المناهضة للعدوان على قطاع غزة.

وأعلنت الشرطة البريطانية، في هذا السياق، أنها حددت أماكن معينة للاحتجاجات، وأن من يٌخالف تلك التعليمات يٌعرض نفسه للاعتقال، وإثر اشتباكات خفيفة بدأ المتظاهرون في التفرق.

تواصل الاحتجاجات ضد العدوان

وليست هذه هي المرة الأولى التي تخرج مسيرة مناوئة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ تهدف تلك الاحتجاجات إلى الضغط على السياسيين البريطانيين ليتخذوا مواقف أكثر صرامة تجاه تل أبيب التي تمعن اليوم تلو الآخر في قتل الشعب الفلسطيني.

وترى الحكومة البريطانية أن وقف إطلاق النار لن يكون له تأثيراً كبيراً، وسيعقبه اشتباكات إما عاجلاً أو آجلاً، وأنه بدلاً من ذلك يجب إطلاق عملية شاملة للسلام تصل إلى حل دائم بشأن النزاع بين فلسطين وإسرائيل.