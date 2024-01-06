«حماة الوطن»: حديث الرئيس عن غزة بالكاتدرائية يؤكد أنها من أهم الأولويات

أشاد المستشار حاتم العشري القيادي بحزب حماة الوطن، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ألقاها خلال زيارته لكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد 2024، مشيرًا إلى أنها تؤكد أن الدولة المصرية تضع القضية الفلسطينية على أولى أولوياتها كما أنها تحمل رسائل مطمئنة للمواطنين.

رئيس لكل المصريين

وقال حاتم العشري خلال تصريحاته لـ«الوطن» إن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشاركة الأخوة الأقباط في عيدهم يؤكد أنه رئيس لكل المصريين، مشيرًا إلى أن حديثه عن الأزمة الفلسطينية خلال تلك المناسبة خير دليل بأنه يضع القضية نصب عينيه وأنها لم تغب لحظة عن أولويات طاولة الدولة المصرية.

البابا تواضروس الثاني صاحب مواقف وطنية

وتابع القيادي بحزب حماة الوطن: وحملت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بكتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة رسائل مطمئنة لجموع الشعب المصري حيث تحدث عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعاني منها العالم، مشيرا إلى أن مصر ستتجاوز تلك الأزمة خلال الفترة المقبلة الأمر الذي يؤكد أنه على مقربة شديدة من المواطن البسيط.

واختتم القيادي بحزب حماة الوطن حديثه أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وأن المسيحيين والمسلمين نسيج واحد لا يمكن تجزئته موجها تهنئته لقداسة البابا تواضروس الثاني وصفا إياه بأنه رمز وطني وصاحب مواقف وطنية.