مطار مرسى علم يستقبل 4 آلاف سائح من 9 دول لقضاء إجازة عيد الميلاد

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأحد، 22 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا، تقل حوالي 4 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، لقضاء إجازة عيد الميلاد المجيد بفنادق مرسى علم، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 22 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا على مدار اليوم، ضمن 124 رحلة من المقرر وصولها على مدار الأسبوع، لقضاء إجازة عيد الميلاد المجيد.

احتفالات السياح بعيد الميلاد

وأكد «عثمان»، في تصريحات لـ«الوطن»، استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال آلاف السياح الأجانب اليوم قادمين من مطارات 9 دول أوروبية، هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا والنمسا وإنجلترا، لقضاء إجازة عيد الميلاد.

كما أوضح أنه يتم استقبال السائحين الأجانب بالورود ومشروبات الضيافة وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق، وعمل برامج خاصة لاحتفالات عيد الميلاد المجيد على شواطئ مرسى علم.