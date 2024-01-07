«Night Swim» يحقق 5 ملايين دولار.. وانتقادات لمستوى القصة والتمثيل

تصدّر فيلم الرعب «Night Swim» شباك التذاكر الأمريكي في يومه الأول بالسينمات، محققا إيرادات بلغت 5.2 مليون دولار، ويُتوقع أن يحقق الفيلم إيرادات تتراوح بين 9 إلى 11 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، وفق ما نشره موقع «فارايتي».

«Night Swim» من تأليف وإخراج برايس ماكجواير، في أول تجربة إخراجية روائية طويلة، وهو مأخوذ عن فيلم قصير قدّمه بالتعاون مع المخرج رود بلاكهورست عام 2014 يحمل نفس الاسم، وتدور أحداثه حول عائلة من الضواحي تكتشف أنّ حمام السباحة في الفناء الخلفي لمنزلهم مسكون، ويجمع في بطولته وايت راسل وكيري كوندون.

مراجعات نقدية ضعيفة لـ«Night Swim»

لم يحصل الفيلم على تقييمات مرتفعة وإشادات نقدية بعد عرضه في السينمات، بينهم الناقد أوين جليبرمان الذي قال في مراجعته للفيلم: «فيلم فاتر وغير مخيف كما ينبغي أن يكون الفيلم المناسب في أوائل شهر يناير».

ووصف الناقد فرانك شيك من «هوليوود ريبورتر»، الفيلم بأنّه «النهاية الضحلة لمجموعة أفلام الرعب»، متابعا: «رغم الجهود التي بذلها المخرج لإثارة التشويق من خلال مخاوف القفز المعتادة، تبيّن أنّ Night Swim سخيف تمامًا كما يبدو»، على حد تعبيره.

وأعطى بيتر هاول من «Toronto Star» الفيلم درجتين من أصل 4، قائلًا إنّ الفيلم القصير كان أفضل من النسخة الطويلة: «هذا الإصدار يوضح الحقيقة البديهية التي مفادها أنّ المدة الأطول نادرًا ما تكون أفضل عندما يتعلق الأمر بالأفلام، كان الأصل قصيرًا وحادًا وصادمًا».