تزامنا مع عيد الهالوين.. 3 أفلام رعب بدور العرض في أكتوبر

يشهد شهر أكتوبر الجاري وجود مجموعة متنوعة من أفلام الرعب في دور العرض السينمائي، وذلك تزامنا مع عيد الهالوين إذ من المقرر أن تستقبل السينمات المصرية نهاية الأسبوع الجاري فيلم الرعب الأحدث «The Exorcist: Believer»، وذلك بعد أيام من عرضه في الولايات المتحدة الأمريكية، محققا إيرادات قاربت الـ 12 مليون دولار في أول أيام عرضه.

ويعتبر فيلم «The Exorcist: Believer» هو الجزء الثاني المباشر من فيلم «Exorcist»، حيث يتم تقديمه بعد 50 عاما من الجزء الأول إنتاج عام 1973، وهو الجزء السادس من سلسلة أفلام الرعب الشهيرة «Exorcist»، وتدور أحداث الفيلم عندما تختفي فتاتان في الغابة وتعودان بعد ثلاثة أيام دون أن تتذكرا ما حدث لهما، يبحث والد إحدى الفتيات عن كريس ماكنيل، التي تغيرت إلى الأبد بسبب ما حدث لابنتها قبل خمسين عامًا، وفقا لموقع «IMDB».

«Saw X» يحقق 38 مليون دولار في أسبوع

بينما يستمر في السينمات فيلم الرعب «Saw X» وهو الجزء العاشر من سلسلة أفلام الرعب «Saw»، وتدور أحداث الجزء العاشر بشكل مباشر ما بين أحداث الجزئين الأول والثاني، وحقق الفيلم في أسبوعه الأول بدور العرض حول العالم إيرادات بلغت 38 مليون دولار، أما الجزء الثاني من فيلم الرعب «The Nun» فحقق إيرادات على مدار شهر في دور العرض السينمائي تجاوزت 235 مليون دولار.