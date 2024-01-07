أزمة قلبية تهدد صفقة الأهلي الجديدة وسام أبو علي | عاجل

أنهى مسؤولو النادي الأهلي إجراءات حجز الفحص الطبي في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، لصفقة الفريق الجديدة، المهاجم الدنماركي صاحب الأصول الفلسطينية وسام أبو علي، لاعب سيريس السويدي.

وعلم «الوطن سبورت» أن وسام أبوعلي وقع عقود انضمامه إلى الأهلي، ويصل القاهرة خلال أيام، تمهيدا للإعلان عن الصفقة.

ويخضع «أبوعلي» إلى فحص طبي شامل، من أجل التأكد من عدم معاناته من أي إصابات مزمنة، خاصة أن اللاعب تعرض لوعكة صحية شديدة قبل موسمين، تسببت في غيابه عن الملاعب 8 أشهر، إذ أصيب بأزمة قلبية وتشنجات وقتها.

ويضع الأهلي بندا في العقد المبرم بينه وبين اللاعب، بإلغاء العقد حال عدم اجتياز اللاعب للفحص الطبي.

تفاصيل الأزمة القلبية لصفقة الأهلي الجديدة وسام أبوعلي

في 11 سبتمبر عام 2021، كان وسام أبوعلي لاعبا في صفوف فيندسيسيل الدنماركي، وأثناء مباراة بدوري الدرجة الثانية، أمام لينجبي، في الجولة الثامنة من المسابقة، وبعد مرور نصف الساعة، سقط اللاعب المرشح للانضمام لصفوف الأهلي، على الأرض، دون تدخل من أحد، بسبب توقف عضلة القلب، وأثبتت الفحوصات أن هناك أزمة قلبية يعاني منها اللاعب آنذاك.

واستمر اللاعب في التأهيل بعد غياب طويل استمر 8 أشهر، بسبب الأزمة القلبية، وعاد في دورة البقاء بدوري الدرجة الثاني، ليستمر ويواصل تألقه خاصة في الموسم التالي 2022-2023، الذي سجل خلاله 16 هدفا في 34 مباراة.