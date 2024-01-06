11 مليار جنيه حصيلة شهادتي «الأهلي ومصر» في أول أيام الطرح

أعلنا بنكا «الأهلي المصري» و«مصر»، طرح شهادتين جديدتين بعائد يصل إلى 27%، يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 23.5% يصرف شهريا، وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من الشهادة الجديدة الاشخاص الطبيعيين بالغين وقصر (مصريين وأجانب).

وبحسب ما أعلنه البنكين، يجرى احتساب الفائدة من اليوم التالي، لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمه الشهادة قبل مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية، ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ، وفقا والقيم الاستردادية المقررة بالبنك.

وقال «الأهلي» في بيان، إن إصدار شهادته «البلاتينية» يأتي سعيا لتوفير بديل مناسب لمختلف فئات العملاء، عقب موعد استحقاق شهادات البنك البلاتينية ذات العائد 25%، مشيرا إلى أن كل الشهادات متاحة من خلال كل فروعه، وعن طريق الإنترنت البنكي وتطبيق الموبيل البنكي، وكذا من خلال مركز الاتصالات الهاتفية الخاص بالبنك 19623.

شهادة طلعت حرب

وقرر بنك مصر، إعادة اصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة «طلعت حرب»، وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

وقال: «يمكن شراء الشهادات ابتداءا من يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وعلي ان يتم تفعيل الشهادة يوم العمل التالي الاثنين الموافق 8 يناير 2024، كما يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ابتداءا من 8 يناير 2024».

وكشف محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس بنك مصر، في تصريحات لل الوطن حصيلة الشهادات الجديدة التي طرحها بنكا «الأهلي ومصر»، مشيرا إلى أن حصيلة الشهادات وصلت إلى 4 مليارات جنيه في بنك مصر، و7 مليارات جنيه في البنك الأهلي، بإجمالي 11 مليار جنيه في أقل من 24 ساعة.