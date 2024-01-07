«الأرصاد»: الأجواء الشتوية مستمرة حتى شهر رمضان الكريم

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة مستقرة بشكل كبير منذ أيام، ومستمرة خلال الـ72 ساعة المقبلة على أنحاء الجمهورية كافة، مشيرة إلى أنّ ذلك يعود بسبب الكتل هوائية الصحراوية، حيث تكون مرتفعة في فترات النهار.

لا نشاط للرياح الأيام المقبلة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، عبر برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنّه لا يوجد نشاط للرياح خلال الأيام المقبلة كما حدث في الأيام السابقة، مبينة أنه بدءًا من يومي الاثنين والثلاثاء سيكون هناك انخفاض لدرجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى 3 درجات، مؤكدة أن الأجواء الشتوية مستمرة حتى شهر رمضان.

انخفاض في درجات الحرارة

ونصحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية بعدم الانخداع في أشعة الشمس خلال فترات النهار، في الأيام المقبلة، لافتة إلى أنّ الساعات الأولى من الصباح يكون هناك انخفاض لدرجات الحرارة مع ظهور الشبورة المائية تصل إلى حد الضباب، ولذا على المواطنين الانتباه جيدا خلال هذه الساعات من برودة الجو، وعدم التعرض لنزلات برد.

الأجواء الشتوية مستمرة

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنّ الأجواء الشتوية مستمرة مع قدوم شهر رمضان الكريم، موضحة أن البلاد تشهد سقوطا للأمطار خاصة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل.