«الأرصاد»: كتل هوائية صحراوية ومرتفع جوي يؤثران على حالة الطقس اليوم

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم سيكون دافئا نهارا على السواحل الشرقية والغربية وشمال وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، نظرًا لوجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين شمال البلاد وتصل لـ3 درجات على الجنوب، لتأثر البلاد بكتلٍ هوائية قادمة من المناطق الصحراوية.

وأوضحت الهيئة أن الكتل الهوائية تعمل على ارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار، تزامنًا مع وجود مرتفع الجوي بطبقات الجو العليا، يزيد من سطوع أشعة الشمس، لذا تصبح الأجواء مشمسة ودافئة على معظم أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس ليلا

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنّ حالة الطقس مع بداية ساعات المساء ستكون مائلة للبرود في حين يسود طقس بارد، خلال ساعات الليل المتأخرة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

ووفقًا للخرائط الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية، فلا يوجد أي توقعات لسقوط الأمطار اليوم على جميع انحاء الجمهورية، حيث يسود طقس صافي خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية فقد سجلت كالتالي:-

القاهرة 23 14

أكتوبر 24 13

بنهــــا 23 14

دمنهور 23 13

وادي النطرون 23 13

كفر الشيخ 23 14

المنصورة 23 13

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 23 14

طنطا 23 14

دمياط 22 14

بورسعيد 22 14

الإسماعيلية 24 10

السويس 24 10

العريش 24 09

رفح 24 08

رأس سدر 23 12

نخل 25 05

كاترين 22 04

الطور 25 13

طابا 25 13

شرم الشيخ 27 18

الإسكندرية 23 12

العلمين الجديدة 23 11

مطروح 23 11

السلوم 21 10

سيوة 20 07

رأس غارب 26 15

الغردقة 27 16

سفاجا 27 15

مرسى علم 27 16

شلاتين 28 19

حلايب 26 19

أبو رماد 27 18

رأس حدربة 26 19

الفيوم 23 11

بني سويف 23 09

المنيا 23 08

أسيوط 23 08

سوهاج 24 09

قنا 26 11

الأقصر 26 10

أسوان 27 12

الوادي الجديد 24 09

أبو سمبل 26 12