«طوبة» على الأبواب.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس في أبرد شهور السنة: استعدوا للسقعة

حذرت الخرائط الجوية من انخفاض درجات الحرارة في كافة المناطق اعتباراً من الثلاثاء 9 يناير، تزامناً مع أول أيام شهر طوبة، أبرد شهور العام، بسبب احتمال هطول الأمطار ونشاط الرياح، ما يساعد على زيادة الشعور بالبرودة.

الأرصاد تحذر من حالة الطقس أول طوبة

يبدأ شهر طوبة في 9 يناير وينتهي في 7 فبراير من كل عام، وحذر خبراء الأرصاد الجوية من حالة الطقس في شهر طوبة، ووصفوه بأنه الشهر الأكثر برودة خلال العام، وتستمر درجات الحرارة في البقاء مٌنخفضة في جميع أنحاء البلاد، وتسجل صفر مئوية ويتساقط البرد وحبات الثلج على جبال سانت كاترين.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى إلى أقل من 20 درجة مئوية نهارًا وأقل من 10 درجات مئوية ليلاً، وفي الإسكندرية إلى 17 درجة مئوية نهارًا و11 درجة مئوية ليلاً، ومحافظات الصعيد 17 درجة مئوية. «المنيا - أسيوط - الفيوم - بني سويف - سوهاج» ليلا تكون درجة الحرارة أقل من 8 درجات مئوية.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يكون الطقس دافئًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مع توقع طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال الليل وفي الصباح الباكر. ويسود مناخ شديد البرودة على شمال الصعيد، ويسود مناخ بارد على باقي المناطق.

تحذر خرائط الطقس من تشكيل ضباب مائي كثيف صباحا على بعض الطرق الزراعية والطرق السريعة بالقرب من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى، والوجه البحري والساحل الشمالي ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تصل إلى الضباب في بعض الأماكن.

الأرصاد تحذر من الانخداع في الطقس

حذر خبراء الأرصاد الجوية من الانخداع بدفء النهار، مشددين على ضرورة ارتداء ملابس دافئة خلال النهار لتجنب نزلات البرد، خاصة في ظل الفارق بين درجات الحرارة القصوى والدنيا.

وحث خبراء الأرصاد الجوية سائقي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة، وطالبتهم بهدوء تام، والحفاظ على مسافة آمنة بين السيارات، وتجنب القيادة في ظروف ضعف الرؤية، وإبقاء نوافذ السيارة مفتوحة قليلا لتجنب بخار الماء داخل السيارة، وينصح باستخدام المساحات والانعطاف دائما.