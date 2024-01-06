الأرصاد تحذر من الطقس السيئ.. أمطار ورياح باردة تضرب 5 محافظات

حذرت غرف عمليات 5 محافظات على مستوى الساحل الشمالي، المواطنين القاطنين بها والوافدين إليها ليلا تزامنا مع قداس عيد الميلاد المجيد الذي تحتضنه الكنائس خلال ليلة اليوم السبت، من احتمالية سقوط أمطار خفيفة بالإضافة إلى برودة في الطقس.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل الطقس في 5 محافظات على مستوى الساحل الشمالي، حيث يتوقع أن تشهد سقوط أمطار بنسبة 20% تزامنا مع قداس ليلة عيد الميلاد، وذلك بحسب البيانات الرسمية من غرف عمليات تلك المحافظات.

أمطار على 5 محافظات ليلة عيد الميلاد المجيد

وتتمثل المحافظات الخمس المتوقع أن تشهد أمطارا خفيفة ليلة عيد الميلاد المجيد بنسبة 20%: «مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد».

انخفاض درجات الحرارة في 5 محافظات

وتشهد هذه المحافظات الخمس، انخفاضا في درجات الحرارة ليلا، إذ تتراوح درجة الحرارة ما بين 10 إلى 11 درجة مئوية مع الشعور بالبرودة أكثر نتيجة ارتفاع سرعة الرياح التي تتراوح ما بين 25 إلى 30 كيلو متر في الساعة.

ويتبع ذلك ضرورة ارتداء ملابس شتوية ثقيلة خلال الذهاب إلى القداس الإلهي والاحتفال بعيد الميلاد المجيد 2024.