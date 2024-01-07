«الزراعة»: زيادة نصف فدان في مساحة الأراضي المنزرعة قمح العام الجاري

قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّ هناك ارتفاعًا في المساحة المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الزراعي الشتوي الحالي لتبلغ 3 ملايين و62 ألف فدان هذا العام.

أضاف «الشناوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ العام الحالي شهد زيادة في المساحة المنزرعة بنحو نصف مليون فدان عن العام الماضي ما يؤكّد أنَّ هناك زيادة في المحصول بنحو نصف مليون فدان من المحصول الاستراتيجي.

زيادة نسبة الإنتاج المحلي من القمح

وأكّد أنَّ الدولة المصرية بكل أجهزتها تعمل وفق خطة واضحة من أجل توفير الناتج المحلي بدلًا عن الاستيراد من الخارج، وذلك بزيادة نسبة الإنتاج المحلي من القمح، عن طريق التوسع الأفقي بزيادة المساحة في المناطق الجديدة لأراضي الاستصلاح في الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات، كذلك تشجيع المزارعين على زراعة مساحات أكبر بالإعلان عن السعر الاسترشادي مبكرًا وقبل موسم الزراعة والذي بلغ هذا العام 1600 جنيه.

نسبة التقاوي الموزعة على المزارعين 70%

وتابع أنَّه كذلك يتمّ العمل على زيادة المساحة من المحصول بشكل رأسي، إذ يتمّ العمل هذا العام على زيادة مساحة الأراضي المنزرعة بالتقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية التي ينتجها مركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، حيث بلغت نسبة التقاوي التي تم توزيعها على المزارعين 70% بزيادة قدرها 30% عن العام الماضي، إذ تنتج التقاوي المعتمدة كميات أعلى للفدان حيث يبلغ متوسط إنتاجية الفدان 18 إردبًا، وهي أصناف مقاومة للأمراض والجفاف.

وأكّد أنَّ الحكومة عملت أيضًا على توفير الهدر والفاقد من القمح بإنشاء صوامع معدنية وخرسانية بديلاً للترابية المفتوحة التي يصل فيها الهدر إلى 20% وهو ما يحد من استيراد القمح الذي تعتبر مصر في مقدمة الدولة المستوردة له عالمياً بنسبة تزيد على 50% من احتياجاتها.