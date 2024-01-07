مركز استدامة بكفر الشيخ يساهم ببرامج نوعية في خطة تدريب «التنمية المحلية»

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنّه في إطار التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مركز تدريب وزارة التنمية المحلية بسقارة، ومركز استدامة للتدريب والتطوير الذراع التدريبي لمحافظة كفر الشيخ، وفي سابقة هي الأولى من نوعها، يُساهم مركز استدامة بعدد من برامجه النوعية في خطة تدريب الوزارة خلال العام التدريبي 2023 - 2024.

بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة

وأكد محافظ كفر الشيخ مواصلة خطط المحافظة في مجال التدريب، وبناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اتساقاً مع رؤية مصر 2030 والتي تولي وافر الاهتمام لبناء جهاز إداري كفء وفعال، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لاستراتيجية الدولة ببناء الإنسان المصري.

ومن جانبه، أوضح عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أنّ مركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة بصدد إطلاق النسخة الأولى من برنامج «مكين» لتأهيل ورفع كفاء مديري مكاتب نواب المحافظين خلال الفترة من 7 حتى 17 يناير الجاري بالتنسيق مع مركز تدريب وزارة التنمية المحلية بسقارة والمصمم خصيصاً من قبل مركز استدامة لتلك الفئة المستهدفة بمحاور تخصصية ومهنية تشمل «بناء وإدارة فرق العمل، واستراتيجيات إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال، ومتابعة المشروعات بنظام Power BI، واتيكيت وأسس إدارة الاجتماعات الحكومية، وغيرها من المحاور».

برنامج احترافية إدارة الاجتماعات الحكومية

وأضاف نائب المحافظ، أنّ مركز استدامة نفذ خلال الفترة من 31 ديسمبر 2023 وحتى 3 يناير 2024 النسخة الأولى من برنامج «احترافية إدارة الاجتماعات الحكومية» وهي أحد البرامج المدرجة بذات الخطة وذلك لعدد 20 من الإدارات ذات العلاقة، شملت مديري مكاتب رئيسية ومديري إدارات المجالس والمؤتمرات ومسؤولي العلاقات العامة بالمحافظات.

وأشار نائب محافظ كفر الشيخ إلى أنّ هذا يأتي في إطار سعي المركز لطرح حزم تدريبية متخصصة لخدمة العاملين بالجهاز الإداري للوزارة على كافة الأصعدة وعلى مختلف المستويات الوظيفية والإدارية، وتعظيم الفائدة من القدرات البشرية والكوادر التدريبية بالمحافظة، وتبادل الخبرات وصقلها بالعمل جنبًا إلى جنب مع المراكز المتخصصة ولاسيما مركز تدريب وزارة التنمية المحلية بسقارة.