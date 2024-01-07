فحص 235 ألف شخص ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة في المنوفية

نجحت المبادرات الرئاسية التي أُطلقت خلال السنوات الأخيرة في تقديم خدمات صحية لملايين المواطنين على مستوى الجمهورية، ومنها محافظة المنوفية، وذلك من خلال تنظيم القوافل المتنقلة، ومن بين هذه المبادرات مبادرة الكشف على الأمراض المزمنة.

نجاح مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة في المنوفية

وقالت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة في المنوفية، إن المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة حققت نجاحا كبيرا في المحافظة، حيث تم فحص 235 ألف مواطن ضمن المبادرة، في مختلف المراكز التي تشمل أشمون ومنوف وتلا وقويسنا والشهداء والسادات وسرس الليان وشبين الكوم وبركة السبع والباجور.

المبادرات الرئاسية على رأس أولويات مديرية الصحة

وأضافت وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المبادرات الرئاسية على رأس أولوياتها العمل في المديرية، باعتبارها تمس صحة المواطنين بشكل مباشر وتحاول الكشف عن الأمراض التي تهدد صحتهم وعلاجها.

على صعيد متصل، أكدت «خضر»، تقديم الخدمات الصحية من خلال قوافل ثابتة أمام الكنائس في مختلف المدن والقرى تزامناً مع احتفال المسيحيين بأعياد الميلاد المجيد، مؤكدة أنه تم التنسيق مع كل كنيسة لتقديم الخدمات الطبية لكافة المواطنين.