تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة اليوم (فيديو)

استعرضت الإعلامية دينا شرف، مذيعة برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم، حيث يشهد كوبري أكتوبر بعض الكثافات المرورية، كما يشهد شارع رمسيس كثافات مرورية تبدأ تقل تدريجيا حتى غمرة.

كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين يشهد كثافات مرورية

ويشهد كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين كثافات مرورية، وشارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، وتوجد كثافات مرورية في الوايلي حتى منطقة كوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات لوسط البلد.

كثافات مرورية متقطعة أمام المتجه للمؤسسة

وتوجد كثافات مرورية متقطعة أمام المتجه للمؤسسة، وهناك سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عن المظلات، كما يشهد شارع الهرم في الجيزة بعض الكثافات تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، وباقي شارع الهرم الرئيسي يشهد تباطؤ لحركة السيارات ويوجد كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وكثافات مرورية من المريوطية وحتى فيصل.