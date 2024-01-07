شبورة كثيفة على الطرق بمحافظات الوجه البحري.. نصائح لقيادة آمنة

شهدت محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، صباح اليوم، شبورة كثيفة بدأت منذ الساعة 4 فجرا ومستمرة حتى الوقت الحالي، كما وصلت حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والصحراوية.

شبورة كثيفة على الطرق

وضربت الشبورة المائية الطرق الزراعية بين القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما ظهرت داخل المدن.

نصائح غرف العمليات للمسافرين

وحذرت غرف العمليات في المحافظات، المواطنين وتحديدا المسافرين على الطرق التي شهدت شبورة مائية من القيادة بسرعة، مع ضرورة اتباع النصائح التالية:

- تأجيل خروجهم لبعد انتهاء الشبورة، إن أمكن ذلك، فهناك فرصة لتحسن الرؤية تدريجيًا.

- إضاءة أنوار السيارة، لضمان رؤيتها بشكل واضح للسيارات القادمة من الخلف حتى لا يحدث تصادم.

- فتح زجاج السيارات قليلًا، لتجنب تكون بخار الماء داخل السيارة، مما يعمل على حجب الرؤية عن قائد المركبة.

- استخدام آلة التنبيه الموجودة داخل السيارة، بشكل متكرر لتنبيه من السيارات الأخرى بوجود سيارتك

- استخدام مساحات الزجاج بصفة مستمرة أثناء الشبورة.

- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.