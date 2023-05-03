تغيرات جوية مفاجئة في طقس الأيام المقبلة بالمحافظات.. أمطار ورياح

يشهد طقس الأيام المقبلة بالمحافظات، عددًا من الظواهر الجوية المفاجئة، تتمثل في تكون الشبورة المائية وتوفر فرص سقوط أمطار، ونشاط حركة الرياح التي تكون مثيرة للرمال والأتربة في عدد من المحافظات.

تقلبات جوية مفاجئة في طقس الأيام المقبلة بالمحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لطقس الأيام المقبلة، بوجود تغيرات تتضمن أكثر من ظاهرة جوية تؤثر في النشاط اليومي للمواطنين، في مقدمتها، نشاط حركة الرياح التي تكون مثيرة للرمال والأتربة على عدد من المناطق، ما يستوجب الحذر لفئات كبار السن والأطفال ومرضى الحساسية والجيوب الأنفية، ويستمر نشاط الرياح على مدار الأسبوع المقبل على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

يتضمن طقس الأيام المقبلة وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا، وذلك في محافظات السواحل الشمالية والسواحل الشمالية الغربية.

الشبورة المائية

كما سيكون هناك تكون للشبورة المائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى العديد من المحافظات، بمناطق القاهرة الكبرى ومحافظات القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد، والوجه البحري ووسط سيناء وشمال الصعيد.