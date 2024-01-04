البيئة: تنفيذ 52 محطة معالجة مياه صرف صناعي بالتعاون مع «المجتمعات العمرانية»
كتب:
بسمة عبدالستار
03:54 م | الخميس 04 يناير 2024
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
نفذت وزارة البيئة 52 محطة معالجة مياه صرف صناعي في نطاق مدينة السادس من أكتوبر، وذلك بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية.
كما انتهت الوزارة من حصر وتفتيش 155 منشأة صناعية تعمل في مجال صناعة الكرتون من المخلفات الورقية.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود الوزارة المستمرة للحفاظ على البيئة البحرية في البحر المتوسط، حيث ستستضيف مصر الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) لعام 2025.