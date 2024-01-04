البيئة: تنفيذ 52 محطة معالجة مياه صرف صناعي بالتعاون مع «المجتمعات العمرانية»

نفذت وزارة البيئة 52 محطة معالجة مياه صرف صناعي في نطاق مدينة السادس من أكتوبر، وذلك بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية.

كما انتهت الوزارة من حصر وتفتيش 155 منشأة صناعية تعمل في مجال صناعة الكرتون من المخلفات الورقية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود الوزارة المستمرة للحفاظ على البيئة البحرية في البحر المتوسط، حيث ستستضيف مصر الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) لعام 2025.