«البيئة»: تفتيش 11 منشأة صناعية تقوم بالصرف على البحر المتوسط

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة تعمل على متابعة الموقف البيئي للبحر المتوسط، إذ تم التفتيش على 11 منشأة صناعية تقوم بالصرف على البحر المتوسط، وجار تنفيذ خطة إصحاح بيئي لشركة الإسكندرية للبترول بخليج المكس بتكلفة 900 مليون جنيه تتضمن إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي، كما تضمن متابعة الموقف البيئي لمحطات إنتاج وتوليد الكهرباء متابعة وتقييم الموقف البيئي لمياه التبريد لعدد 52 محطة إنتاج كهرباء في نطاق نهر النيل والترع، وكذلك البحر الأحمر والبحر المتوسط.

متابعة الموقف البيئي للبحيرات

وأضافت وزيرة البيئة، أنه تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بمتابعة الموقف البيئي للبحيرات فيما يخص بحيرة مريوط، فإنه تم الانتهاء من تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لعدد 3 منشآت صناعية، والانتهاء من محطة معالجة شركة العامرية للغزل والنسيج.

وتابعت أنه تم الانتهاء من مشروع حصر وجرد الملوثات (مصادر تلوث المياه) لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والمنشآت الصناعية لكافة محافظات الجمهورية، وحول إجراءات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون وذلك من خلال اللجنة المشكلة بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 603 لسنة 2019 بشأن تنفيذ مشروعات لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون والتي تتضمن مشروعات منها مشروعات شبكات ومحطات رفع ومعالجة مياه الصرف الصحي جاري تنفيذها بمركزي يوسف الصديق واطسا من خلال مبادرة حياة كريمة.

مشروع استخراج الأملاح في الساحل الشمالي

ولفتت إلى مشروعات شبكات ومحطات رفع ومعالجة مياه الصرف الصحي الجاري تنفيذها بإجمالي عدد 20 مشروعا بقرض ممول من بنك الإعمار الأوروبي، ومشروع رفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف جاري تنفيذها بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وإصدار الموافقة البيئية لمشروع استخراج الأملاح في الساحل الشمالي لبحيرة قارون للبدء في تنفيذ المشروع.