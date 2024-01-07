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مدير مستشفى جنين: الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على سيارات الإسعاف

كتب:

هانى حسن
10:42 ص | الأحد 07 يناير 2024
ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي

ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي

أكد مدير مستشفى جنين في الضفة الغربية الدكتور وسام بكر، أن معظم الإصابات التي تصل المستشفى ناتجة عن استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي أسلحة نارية، وأنهم يلاقون صعوبات كبيرة في نقل المصابين جراء تهديدات الاحتلال وإطلاقه النار على سيارات الإسعاف.

وقال مدير مستشفى جنين، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»: «3 مستشفيات فقط في جنين تستطيع التعامل مع المصابين، ونحتاج إلى العديد من الكوادر بالجراحات التخصصية في الصدر والأعصاب والأوعية الدموية».

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بقلم هانى حسن