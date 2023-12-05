«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يقتحم محيط مستشفى جنين

أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت محيط مستشفى جنين الحكومي، بالضفة الغربية، وتشتبك الآن مع عناصر المقاومة هناك.

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين

وأضافت أن هناك أكثر من 50 مركبة عسكرية و4 جرافات تقتحم جنين، وهناك تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات الاحتلال خلال الاقتحام.

وأشارت إلى تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية فوق جنين، إلى جانب نشر قوات الاحتلال الإسرائيلي للقناصة على أسطح المنازل، وقطع التيار الكهربائي عن المدينة ومخيمها.

أوضحت، أنّ هناك أكثر من 5 آلاف و500 معتقل في الضفة منذ 7 أكتوبر الماضي، فضلا عن إصابة العشرات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة.