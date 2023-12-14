مدير مستشفى جنين: إصابة مريضة داخل سيارة إسعاف بنيران الاحتلال الإسرائيلي

قال مدير مستشفى جنين الحكومي، الدكتور وسام بكر، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بكثافة عند المداخل الرئيسية للمستشفى، وأنّ قوات الاحتلال تعيق الطواقم الطبية عن الدخول والخروج وتمنعها عن تأدية عملها.

وأضاف بكر، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ المصابين لا يتمكنون من الوصول إلى المستشفى، والاحتلال يعطل عمل الكوادر الطبية، كما تواجه فرق العمل صعوبات كبيرة في نقل مرضى غسيل الكلى والأورام جراء تضييق الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع مدير مستشفى جنين الحكومي، أنّ الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على سيارة إسعاف كانت تقل مريضة ما أدى إلى إصابتها، فضلا عن أنّ المستشفى يواجع صعوبات كبيرة في استبدال الطواقم الطبية جراء محاولات التضييق من جانب الاحتلال، لافتا إلى أنّ المشفى يعتمد على سيارات الإسعاف في التنقل.