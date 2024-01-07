«الصحة» تحذر من التدخين: تسبب عدوى تؤدي إلى نمو خلايا غير طبيعية

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن أضرار التدخين على صحة الإنسان، موضحة أنه يسبب في الإصابة بفيروس الورم الحميمي البشري، وهي عدوى تؤدي إلى نمو خلايا غير طبيعية، وتحولها إلى سرطان عنق الرحم.

علاقة التدخين بالإصابة بسرطان عنق الرحم

وناشدت وزارة الصحة المواطنين بضرورة التوقف عن التدخين، لافتة إلى خطورة إصابة السيدات بسرطان عنق الرحم، منوهة في تقرير رسمي صادر عنها بأن الخط الساخن يتلقى الاتصالات للمساعدة في الإقلاع عن التدخين، والعمل على ممارسة حياة صحية جيدة للمواطن تحميه من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وتجنب المضاعفات الصحية التي تؤثر على أجهزة الجسم.

الكشف عن الأورام السرطانية

وأشارت وزارة الصحة إلى أن حملة «100 يوم صحة» تعمل على توفير خدمة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية والتى تشمل سرطان عنق الرحم، من خلال ملء استبيان تقوم به السيدات والعمل على إجراء مجموعة من الفحوصات الطبية المهمة، والتي تحدد مستوى الإصابة، وفي حال الحاجة إلى التدخل الجراجي أو الدوائي يجرى التحويل إلى أقرب مستشفى تابعة لها.