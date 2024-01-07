«الدواء» تحذّر المواطنين من أدوية مغشوشة في بعض الصيدليات: أبلغوا عن المخالفات فورا

حذّرت هيئة الدواء، المواطنين من الأدوية المغشوشة التي تُباع في بعض الصيدليات، مطالبة المواطنين بالإبلاغ عن المخالفات حال وجودها عبر الخط الساخن 15301 أو عبر الموقع الرسمي للهيئة عبر شبكة الإنترنت، وللتأكد من تسجيل المستحضرات الدوائية الأصلية.

وأوضحت هيئة الدواء في بيان عنها، أنّها تنسّق بين فروع الهيئة في جميع المحافظات والجهات الرقابية، لشن حملات للتفتيش على عدد من الصيدليات، وذلك في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وضبط سوق الدواء.

وأضافت هيئة الدواء، أنّ الحملات شملت أكثر من 20 ألف صيدلية ووصل حجم المضبوطات إلى 60 مليون جنيه، وجرى تحرير عدد كبير من المحاضر.

وتابعت أنّ المخالفات تشمل مصانع غير مرخصة وأماكن لتداول الأدوية غير المرخصة وصيدليات مخالفة للشروط، مؤكدا أنّ دور الهيئة هو الحفاظ على جودة وفاعلية المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية.