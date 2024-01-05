شروط دخول امتحانات الثانوية العامة 2024.. «التعليم» تحدد 10 ضوابط

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب المسموح لهم دخول امتحانات الثانوية العامة 2024، مؤكدة أنه لا يسمح للطلاب التحويل من الشعبة الأدبية إلى الشعبة العلمية والعكس طالما أدى فيها الامتحان بالصف الثاني الثانوي، ولكن يجوز التحويل من الشعبة العلمية علوم إلى الشعبة رياضيات والعكس حتى موعد أقصاه الخميس 22 فبراير.

الطلاب المسموح لهم دخول امتحانات الثانوية العامة 2024

- الطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2023-2024

- يشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم.

- الطلاب الراسبون عام 2023 بالصف الثالث الثانوي لأول مرة عليهم تسجيل بيانتهم لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه لعام دراسي واحد كطلاب منتظمين.

- الطلاب الناجحون بالصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي 2012-2013 بداية تطبيق النظام الحديث

- عدد مرات التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 4 أعوام

- يحق للطلاب النظاميين التقدم للامتحان عامين من داخل المدرسة كطلاب منتظمين، كما يحق التقدم للامتحان عامين من خارج المدرسة كطلاب منازل.

- بالنسبة لطلاب المنازل يحق لهم التقدم للامتحان 4 أعوام

- لا يحق للطالب الراسب التقدم لأداء الامتحان إلا فيما رسب فيه أو تغيب عنه فقط.

- يسمح للطالب الذي أتم دراسة المواد المقررة في الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2023 -2024 بأداء الامتحان في جميع المواد المقررة عليه بشعبتيها العلمية والأدبية

- الطالب الذي رسب أو تغيب في أكثر من مادتين يعتبر راسباً ولا يسمح له بأداء امتحان هذه المواد في الدور الثاني

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا يسمح لطالب الثانوية العامة بتغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية التي أدى الامتحان فيها في الصفين الأول والثاني الثانوي.