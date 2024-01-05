«التعليم» تحدد شروط وحالات الإعفاء من مادة اللغة العربية للثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل حالات الإعفاء والتخفيض من مادة اللغة العربية، طبقًا للقرارين الوزاري رقم 284 لسنة 2014، ورقم 218 لسنة 2018، للطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024.

الطلاب غير العرب

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه بالنسبة للطلاب غير العرب الذين أُلحقوا بمدارس لغات، يجوز لمن يرغب منهم، دراسة اللغة العربية والمواد التي تُدّرس باللغة العربية، وفي هذه الحالة يحصل الطالب على تخفيض 25% من النهاية العظمى، أما إذا أُلحقوا بمدارس تدرس المناهج باللغة العربية، فإنه يكون لهم الحق في تخفيض نسبة النجاح في المواد التي تدرس باللغة العربية إلى 25% من النهاية العظمى، وعليهم أنّ يرفقوا مع استمارة التقدم، المستندات الدالة على حصولهم على هذا التخفيض من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

طلاب المنازل غير العرب الوافدين

أما طلاب المنازل غير العرب الوافدين، الذين درسوا في بلاد غير عربية، فيتقدموا بطلب التخفيض إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة، مثبتًا به الجنسية، ومُعتمدًا من سفاراتهم بالقاهرة، وتبعًا لذلك، تُخفض النهاية الصغرى لكل من اللغة العربية والمجموع الكلي للدرجات، بما يعادل نسبة التخفيض التي حصل عليها الطالب.

وتطبيقًا للمادة (35) من القرار رقم 284 لسنة 2014، التي تنص على «يُعفى الطلاب المصريين العائدين من الخارج، الذين أمضوا قبل التحاقهم مباشرة بالمدارس المصرية، سنتين متصلتين على الأقل، في بلاد لا تتكلم اللغة العربية، من شرط النجاح في اللغة العربية والمواد القومية والتربية الدينية في العام الدراسي الأول لإلحاقهم بالمدرسة، وتُخفض لهم نسبة النجاح في كل من هذه المواد إلى 15% من النهاية العظمى في العالم التالي (ناجحًا أو باقيًا للإعادة)، وإلى 25% من النهاية العظمى في العام الذي يليه (ناجحًا أو باقيًا للإعادة)، كما يسرء هذا الاعفاء على الطلاب المصريين الذين يلتحقون بالصف الثالث الثانوي فور قدومهم لمصر، وفي حالة الإعفاء تطبق عليهم القواعد».