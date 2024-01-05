موعد بداية الترم الثاني 2024.. «التعليم» تشدد على الانضباط وتحذر من الغش

أعلنت وزارة التربية والتعليم، موعد بداية الترم الثاني 2024، حيث ينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، ويستمر إلى يوم الخميس 6 يونيو 2024، ويتضمن جدول الدراسة موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث تنطلق يوم السبت 25 مايو 2024، أما امتحانات الدبلومات الفنية فتكون يوم السبت 1 يونيو 2024، وامتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.

امتحان الفصل الدراسي الأول

وشددت مديريات التعليم على الالتزام بضوابط وإجراءات امتحانات الفصل الدراسي الأول واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية وعدم السماح بالغش أو التسريب، والتأكيد على إعلام الطلاب مبكرا بطريقة تطبيق الامتحان، مع اتباع الآليات التي تحافظ على انضباط سير العملية التعليمية، في إطار الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة، ومن بينها تطبيق اليوم الرياضي والثقافي بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة.

امتحانات الجامعات

في سياق متصل، تبدأ امتحانات الجامعات للفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير الجاري 2024، وتنتهي الخميس 25 يناير 2024، وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أن إجازة نصف العام الدراسي تبدأ اعتبارا من يوم السبت 27 يناير 2024، وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، على أن تكون بداية التيرم الثاني 2024، اعتبارا من يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعا، على أن تنتهي الخميس 30 مايو 2024.