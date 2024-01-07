جدول امتحانات محو الأمية في الدقهلية.. تبدأ 22 يناير الجاري

أعلنت الهيئة العامة لتعليم الكبار فرع الدقهلية خطة امتحانات محو الأمية لدورة شهر يناير الجاري، حيث تبدأ يوم 22 وتستمر حتى 29 من الشهر نفسه.

جدول امتحانات محو الأمية في الدقهلية

وتنشر «الوطن» خطة امتحانات محو الأمية دورة يناير 2024 خلال السطور التالية، وفقا للصفحة الرسمية للهيئة العامة لتعليم الكبار فرع الدقهلية، وتقرر تخصيص يوم لكل إدارة من الإدارات التابعة لفرع الدقهلية، وهي كالآتي:

- يوم الاثنين 22 يناير 2024 في إدارات أجا، والمطرية، وطلخا، وتمي الأمديد.

- يوم الثلاثاء 23 يناير 2024 في إدارات ميت سلسيل، وغرب المنصورة، والمنزلة.

- يوم الأربعاء 24 يناير 2024 في إدارات ميت غمر، وشربين، وبني عبيد.

- يوم الأحد 28 يناير 2024 في إدارات شرق المنصورة، ومنية النصر، ونبروه، والجمالية.

- يوم السبت 29 يناير 2024 في إدارات السنبلاوين، ودكرنس، وبلقاس.

استغلال إمكانيات الدولة في محو الأمية

وأكدت الهيئة العامة لتعليم الكبار فرع الدقهلية، في بيانها على ضرورة أهمية استغلال إمكانيات الدولة والاستفادة من قدراتها في محو الأمية وتعليم الكبار لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ لخطة الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر بلا أمية 2030.