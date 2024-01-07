تفاصيل افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة التجارية في دمنهور (فيديو)

كشف مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، تفاصيل افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة التجارية في دمنهور على مساحة 51 فدانا.

المنطقة تقع على مساحة 96 فدانا

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، إنّ المنطقة تقع على مساحة 96 فدانًا باستثمارات 11 مليار جنيه، وجرى تقسيمها إلى 3 مناطق هي أ وب وج.

المنطقة أ تشمل شركات العروبة على مساحة 47 فدانا

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المنطقة أ تشمل شركات العروبة على مساحة 47 فدانا باستثمارات قدرها 5 مليارات جنيه، والمساحة ب تقع على مساحة 15.5 فدانا باستثمارات قدرها 3 مليارات جنيه والمنطقة ج تقع على مساحة 26 فدانا قدرها 3 مليارات جنيه.

المرحلة الأولى أ مساحتها 30 ألف متر مربع

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنّه بالأمس، تم افتتاح المرحلة الأولى أ بوجود وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التنمية المحلية، وتبلغ مساحتها 30 ألف متر مربع وتضم الأنشطة والمحلات التجارية المتنوعة، وتلقت إحسانا كبيرا من الحضور نظرا لوجود العلامات التجارية، وفي انتظار باقي المحلات والمشروعات.