البابا تواضروس: مصر كبيرة المنطقة.. وتتعامل مع أزمة فسطين بمنتهى الحكمة

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة، إنّه يجب أن نتفاءل مع بداية السنة الجديدة، مشيرًا إلى أن عيد الميلاد المجيد هو أول عيد في السنة، حيث إن فكرة الميلاد وولادة طفل تمنح الفرحة لأي بيت وأسرة.

البابا تواضروس: نسعد كثيرا بتهنئة الرئيس السيسي في يوم العيد

وأضاف «تواضروس الثاني»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «نحن في العيد نشعر بالأمل والتفاؤل والرجاء، وكلها مشاعر حلوة في بداية العيد الجديد»، متابعا «نسعد كثيرا بتهنئة الرئيس السيسي في يوم العيد، والتهنئة تكون مليئة بالمشاعر، ووجوده معنا يزيد فرحتنا».

الرئيس السيسي يهنئ كل المصريين بالسنة المصريين وعيد الميلاد

وواصل، «في مشاعر وطنية خالصة، هنأ الرئيس السيسي كل المصريين بالسنة المصريين وعيد الميلاد، وكل مصر فرحة، وهي مناسبة سعيدة جدا رغم الصراعات والحروب بما في ذلك الحرب الموجودة في فلسطين التي وُلد بها المسيح».

مصر باعتبارها كبيرة المنطقة ورمانة الميزان

وشرح البابا تواضروس الثاني إنّ مصر باعتبارها كبيرة المنطقة ورمانة المزيان وثقلها التاريخي والحضاري تتعامل مع الأزمة الفلسطينية بمنتهى الحكمة والدقة، مشيرا إلى أنّ مصر تقدم المساعدات للإخوة الفلسطينيين كما أنها منفذ للمساعدات القادمة من كل أنحاء العالم.

مصر لها دور سياسي على مستوى العالم

وتابع بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة، بأنّ مصر لها دور سياسي على مستوى العالم، وثمة مشاورات تتم بين القيادة السياسية والمسؤولين في العالم وتناشد العالم من أجل السلام، مؤكدا تمنيه بأن يتحقق السلام على الأرض.

وواصل، «اتفقنا على تشكيل لجنة تجمع شيوخ الأزهر والكنائس يكون لها صوت واحد للدعوة إلى السلام ونبذ العنف، وبدأنا في عمل بيان مشترك ونمارس أي عمل يساهم في تحقيق السلام على الأرض، فالسلام أمر مهم جدا للإنسان ودونه لا يعرف الإنسان أن يعيش».