وزير الإسكان يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

هنأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

كما هنأ الوزير، المصريين الأقباط داخل مصر وخارجها بهذه المناسبة، مؤكدا أنّ احتفالات عيد الميلاد المجيد كل عام تبعث للعالم كله رسالة محبة وإخاء ومودة، من كل مصر، مسلمين ومسيحيين.

وأعرب الجزار، عن تمنياته بأن يعيد الله هذه الأيام على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظها من كل سوء.

كما بعث الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات المشرف على مكتب وزير الإسكان، برقية تهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مهنئا لإخوة الأقباط في ربوع الوطن بالعيد، داعياً الله عز وجل أن يديم الأعياد على الشعب المصري.

وأكّد «عباس»، أنَّ أبناء الشعب المصري تجمعهم أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك للنهوض ببلدهم، والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن روح المحبة والترابط تتجلى في أبهى صورة لها في مصر وتعطي القدوة في التسامح بين الأديان، إذ تؤكّد أنَّ المصريين نسيج واحد وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بإذن الله بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصري في مواجهة جميع التحديات لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.