رفع 485 طن مخلفات وتمهيد طرق خلال حملات مكثفة في 4 مراكز بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة، لخلق بيئة صحية آمنة، لافتًا إلى استمرار حملات النظافة والتجميل مستمرة بالقرى والمراكز والأحياء حفاظًا علي البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين.

حملات نظافة مكثفة

وأشار محافظ أسيوط إلى رفع 485 طن مخلفات وقمامة خلال حملات نظافة بـ 4 مراكز والقرى التابعة لها، فضلاً عن تسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة وفقاً للإمكانات المتاحة.

وفي هذا الإطار، نفذت الوحدات المحلية بمراكز صدفا والبداري وديروط والغنايم حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، فضلاً شفط الأتربة من جانبي الطرق بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق والشوارع غير المرصوفة بالقرى لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين، وهو ما أسفر عن رفع 485 طن مخلفات خلال يوم واحد من تلك الحملات.