محافظ أسيوط: فتح قنوات تواصل جماهيرية جديدة لحل مشكلات المواطنين

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، فتح قنوات تواصل جماهيرية لمعرفة مشكلات المواطنين، وللاستماع إلى مطالبهم وشكواهم، بحضور ممثلي الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق ومديريات الخدمات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال تفقد المرافق والخدمات الأساسية بمدينة 30 يونيو التابعة لمركز أسيوط ويلتقي بعض أهالي المدينة، وذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانية بالقرى والمراكز لمتابعة سير الخدمات المقدمة للمواطنين.

متابعة المرافق

وبدأ المحافظ جولته بالمدينة بتفقد مدرسة 30 يونيو الثانوية المشتركة، والتي تتكون من 12 فصلا دراسيا، إضافة إلى المعامل وغرف الأنشطة، إضافة إلى مدرسة 30 يونيو للتعليم الأساسي، والتي تم انشاؤهما لخدمة أهالي المدينة والتقى بعض الأهالي من سكان المدينة.

واستمع المحافظ إلى مطالبهم وشكواهم في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والشباب والرياضة والصحة والطرق والكهرباء والاتصالات والتموين، وتحسين بعض الخدمات والمرافق بقرى المركز.

مدينة 30 يونيو

كما استمع محافظ أسيوط إلى شرح من وكيل وزارة الاسكان لمراحل إنشاء المدينة وأقسامها وأهم المرافق والخدمات بها والاستعداد لطرح بعض محلات المدينة في مزاد علنى حتى يتثنى تشغيلها، لافتًا إلى أن المدينة تم انشاؤها عام 2014، وتتكون من 140 عمارة سكنية، بإجمالي 3360 وحدة سكنية تم انشائها على مساحة 60 فدان بتكلفة 600 مليون جنيه عن طريق الجهاز المركزى للتعمير.