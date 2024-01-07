رابط نتيجة الصفين الرابع والخامس الأزهري بالدقهلية.. جار مراجعة أوراق الإجابة

يرغب الكثير من طلاب الأزهر في معرفة نتيجة رابعة وخامسة ابتدائي في الدقهلية، وكيفية الحصول عليها برقم الجلوس، بعد انتهاء الامتحانات الأسبوع الماضي.

رابط نتيجة الصفين الخامس والرابع الابتدائي الأزهري

وحدد الأزهر الشريف رابط للحصول على نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي الأزهري في المحافظات من هنا، إذ يجري الدخول إلى الموقع وإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب وتظهر النتيجة بعدها.

تصحيح الأوراق ورصد الدرجات

وقال الدكتور محمد رشوان رئيس المنطقة الأزهرية بالدقهلية، لـ«الوطن»، إنه جرى الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بالصفين الرابع والخامس الابتدائي الأزهري، ويجري في الوقت الحالي مراجعة النتيجة والرصد.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من المراجعة والرصد سيتم اعتمادها ورفعها على الموقع لتكون متاحة أمام الطلاب خلال 15 يوما.