رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 الدور الثاني من بوابة الأزهر

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل جامعة الأزهر، نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 الدور الثاني أمس، وبلغت نسبة نجاح الشهادة الابتدائية للدور الثاني 91.05 %، من إجمالي المتقدمين للامتحان ، وبلغ عدد الطلاب والطالبات ‏‏37597 طالبا وطالبة، ليكون نسببة نجاح الفتيات 92.46% ‏وعددهن 13734 طالبة، بينما بلغت نسبة نجاح البنين 90.26%، وعددهم 23860 طالبًا.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 الدور الثاني

وفيما يخص رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 الدورالثاني يمكن للطلاب الحصول عليه من خلال بوابة الأزهرالإلكترونية، وذلك بعد مجموعة من الخطوات منها الدخول على موقع بوابة الأزهر، ثم الضغط على نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية الدور الثاني، ثم يسجل الطالب اسمه وقم جلوسه والبيانات المطلوبة، ثم يختار الإدارة التابع لها واسم المدرسة، ثم الضغط على زر النتيجة.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية

ويمكن للطلاب الراغبين في الحصول على رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 الدورالثاني من خلال بوابة الأزهرعبرالموقع الإلكتروني الخاص بها من هنا، وتم رفع نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 على موقع مشيخة الأزهر ، وأصبحت متاحة للطلاب الراغبين في الحصول على نتيجتهم في الابتدائية الأزهرية.