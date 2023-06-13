بعد أيام من وفاته.. طالب كفيف يحصد المركز الأول في الشهادة الابتدائية الأزهرية

لن يتذوق طعم فرحة حصوله على المركز الأول في الشهادة الابتدائية الأزهرية، ولن تحتفل أسرته بتلك المناسبة رغم ما تحمله من إحساس بالتقدير والفخر، إذ رحل الصغير تاركا الحزن يسكن القلوب.

الطالب مصطفى مصطفى أحمد من ذوي الإعاقة «كفيف» ابن قرية محلة أبو علي، التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى، مقيد بالصف السادس الابتدائي الأزهري مكفوفين، بمعهد محلة أبو علي الابتدائي، توفي قبل إعلان نتيجة الامتحانات اليوم بأيام قليلة، وحصل على المركز الأول على مستوى المحافظة، بمجموع 399 درجة.

وقال أحمد جمعة، أحد أقارب الأسرة، في تصريحات لـ«الوطن» إن الطالب مصطفى توفي صباح يوم الأربعاء الماضي، وكان حافظا للقرآن الكريم، ولديه اثنين أشقاء أحدهما طبيب وآخر مهندس، وجرى تأجيل مراسم تشييع الجثمان إلى منتصف الليل لحين حضور والده من الخارج، وأداء صلاة الجنازة عليه من مسجد الكردي في مشهد جنائزي مهيب ووسط حالة من الحزن الشديد.

الأزهر يقدم واجب العزاء

ومن جهة أخرى، قدم الشيخ عبد اللطيف طلحه مدير عام المنطقة والوفد المرافق، واجب العزاء والمواساة في وفاة الطالب مصطفى مصطفى أحمد مره، الأول على مستوى المنطقة كفيف في الشهادة الإبتدائية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.