«بيطري كفر الشيخ»: توفير لقاح «حمى الثلاثة أيام» لتحصين الماشية

بدأت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ توفير لقاح «حمى الثلاث أيام» بالإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، لتحصين الثروة الحيوانية، وذلك بتوجيهات الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

توفير لقاح «حمى الثلاث أيام»

وأكد مصدر مسؤول بمديرية الطب البيطري، لـ«الوطن»، أنّه جرى توفير لقاح «حمى الثلاث أيام» بالإدارات والوحدات البيطرية التابعة لمديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، لحماية الثروة الحيوانية، إلى جانب توعية المربين بكافة الإجراءات الوقائية للمرض رغم عدم خطورته على الثروة الحيوانية مقارنة بالأمراض الأخرى.

وأشار المصدر، إلى أنّ فيروس «حمى الثلاثة أيام» يُعد من أقدم الأمراض الفيروسية التي تُصيب الأبقار والجاموس، وتنتقل عن طريق الناموس والحشرات التي تتكاثر في فترة الصيف، وتتراوح متوسط فترة حضانة المرض من ثلاثة إلى أربعة أيام.

ندوات لتعريف المربين بالفيروس

وأوضح المصدر، أنّه يتم تنظيم ندوات لتعريف المربين بأعراض الإصابة بفيروس «حمى الثلاث أيام»، علاوة على طرق الوقاية، وأهمية التحصين قبل حدوث العدوى، بالإضافة إلى أهمية بطاقة التحصين لكل حيوان.