«التعليم» توضح موقف الطلاب المصابين بالجديري المائي من الامتحانات

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف الطلاب المصابين بالجديري، من امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي أنهت الاستعدادات الخاصة بها بالتنسيق مع جميع المديريات التعليمية والإدارات على مستوى المحافظات، إذ جرى تشكيل غرف عمليات مركزية بكل مديرية؛ لمتابعة سير العملية الامتحانية.

موقف الطلاب المصابين بالجديري المائي

حددت وزارة التربية والتعليم إجراءات يجب إتباعها للطلاب المصابين بعذر مرضي أو الجديري المائي، جاءت كالتالي:

- في حالة حدوث عذر مرضي، يجري تقديم طلب كتابي للمدرسة.

- تقديم المستندات الدالة على العذر المرضي.

- كتابة تعهد من ولي الأمر، بأن الطالب قادرًا على أداء الامتحان.

- عقد لجنة خاصة للطالب.

- في حالة حدوث عذر مرضي، أو إصابة الطالب بالجديري المائي، ولم يتم شفاءه يجري تقديم عذر كتابي والمستندات الدالة على المرض.

- تقديم طلب تأجيل الامتحان لدور يوليو، مع الاحتفاظ بالدرجات، ويحتسب الدرجة الفعلية للطالب بامتحان شهر يوليو.

تعليمات مهمة بشأن مرض الجديري المائي

- اتخاذ الإجراءات الاحترازية المعتادة؛ لمواجهة الأمراض المعدية.

- الإجراءات تمثل خطوة معتادة يجري التوجيه بها بشكل دوري.

- تنسيق كامل مع وزارة الصحة والسكان، في حال رصد أي حالات مرضية على الطلاب.

- توعية الطلاب بكيفية الوقاية من مرض الجديري المائي بالمدارس.