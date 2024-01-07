أستاذ علاقات دولية: استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة يهدد الأمن العالمي

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن هناك الكثير من المخاطر التي تواجه العملية العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة، مشيرا الى أن استمرار هذا العدوان الغاشم سيمثل تهديدا للأمن العالمي، وليس فقط الأمن القومي في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا الى أن بنك الأهداف الإسرائيلي لم يتحقق منه أي شيء.

وأضاف «فارس» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «هناك نهج واضح من دولة الاحتلال الإسرائيلي، للسعي لتنفيذ مخططاتها بشكل واضح، وهو ما ظهر بالأمس، وزادت حدته من تصريحات متتالية متزامنة لوزراء متطرفين من حكومة اليمين المتطرف».

حكومة اليمين المتطرف الأخطر والأشد على إسرائيل

وتابع أستاذ العلاقات الدولية: «حكومة اليمين المتطرف الأخطر والأشد على إسرائيل، بإعتبار أن هذة الحكومة تمثل تهديدا خطيرا للأمن القومي الإسرائيلي، وأصبحت عبئا ثقيلا على الشعب اليهودي، لأن هذا النهج وبهذة الطريقة لن تعيش إسرائيل بسلام وبأمن حقيقي، إلا بتنفيذ مبدأ حل الدولتين، والعمل وبشكل كبير أولا على وقف العدوان المتزامن، الذى استمر لأكثر من 93 يوما على قطاع غزة».

وأكد حامد فارس: «على الرغم من هذة المدة الطويلة، فإن بنك الأهداف الإسرائيلي لم يتحقق منه أي شيء، بل على العكس أصبحت هذه العملية عبئا ثقيلا على الداخل الإسرائيلي».