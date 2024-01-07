وكيل «تعليم مطروح» يعتمد نتيجة مسابقتي الرائد المثالي العام والوعي القومي

اعتمد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، نتيجة مسابقة الرائد المثالي العام للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، والتي جرى تنظيمها في إطار تنافسي متميز من خلال الموضوع المحوري لهذا العام حول الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي، بإشراف عام هدى إبراهيم، مدير عام الشؤون التنفيذية، ولطيفة طرمان، موجه عام التربية الاجتماعية، ومحمد فيصل الموجه الأول، وموجهي المادة.

الرائد المثالي على مستوى المحافظة

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن أحمد فاروق محمد المعلم الأول بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية التابعة لإدارة الحمام التعليمية، حصل على الرائد المثالي العام على مستوى المحافظة للمرحلة الابتدائية، ونالت هدى إبراهيم محمد حسن المعلمة الأولى بمدرسة خديجة بنت خويلد «إعدادية بنات» بالحمام أيضا، المركز الأول على مستوى المدارس الإعدادية بالمحافظة، كما حصل صقر محمد عبدالرحيم المعلم الأول بمدرسة الحمام الثانوية بنات على الرائد المثالي العام على مستوى مطروح للمرحلة الثانوية.

نتيجة مسابقة الوعي القومي للمدارس

كما اعتمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح نتيجة مسابقة الوعي القومي للمدارس الإعدادية والتي تم تنظيمها تحت شعار «دعم الوعي وبث الفكر وغرس القيم السامية للحفاظ على الهوية»، حيث حصلت الطالبتان إيمان أيمن مصطفى ومريم علي محمود بمدرسة زاهر جلال 1 الإعدادية بنات على المركز الأول على مستوى مطروح.

وقدّم «شحاتة» التهنئة للمعلمين الفائزين بالمركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة الرائد المثالي العام وطالبتي مدرسة زاهر جلال المتفوقتين في مسابقة الوعي القومي، متمنياً لهم دوام التوفيق لتشريف مطروح في التقييم المركزي بالوزارة وتحقيق مركز متقدم على مستوى الجمهورية، مثمنا جهود الشئون التنفيذية وتوجيه عام التربية الاجتماعية، ومشيدًا بالتنظيم الجيد والإعداد المتميز للمسابقات الوزارية على مدار الفصل الدراسي الأول.