القبض على هاربين من 319 سنة سجنا في حملة للأمن العام

في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن النتائج التالية:

ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة الأقصر، محكوم عليه بالحبس (35 سنة و3 أشهر في 14 قضية تبديد).

ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة، محكوم عليه بالحبس (35 سنة وكفالة مالية في 46 قضية تبديد).

ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة، محكوم عليه بالحبس (30 سنة وكفالة مالية في 34 قضية تبديد).

ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، محكوم عليه بالحبس (18 سنة وكفالة مالية في 30 قضية تبديد).

ضبط (عامل بإحدى الشركات) بدائرة مركز الدلنجات بالبحيرة، محكوم عليه بالحبس (10 سنوات وكفالة مالية في 30 قضية تبديد).

ضبط (مقاول) بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، محكوم عليه بالحبس (62 سنة وشهر وكفالات مالية في 52 قضية إيصال أمانة وتبديد وشيك).

ضبط (مالك مؤسسة لتجارة الحديد) بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة، محكوم عليه بالحبس (39 سنة وكفالات مالية في 32 قضية إيصال أمانة وتبديد وشيك وضرب وسرقة تيار كهربائي).

ضبط (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات) بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، محكوم عليه بالحبس (90 سنة وكفالات مالية في 45 قضية شيكات).

بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.