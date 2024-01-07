ما عقوبة بيع الأدوية والمستلزمات الطبية عبر السوشيال ميديا؟ قانوني يوضح

بيع الأدوية والمستلزمات الطبية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، أحد أنواع التجارة التي تضع صاحبها تحت طائلة القانون، خاصة إذا جرى تداولها دون ترخيص.

العقاقير الطبية والأدوية

قال أحمد رضوان، المحامي، إن تداول العقاقير الطبية والأدوية والمكملات الغذائية عبر السوشيال ميديا أمر مخالف للنصوص القانونية، والتي واجهت مرتكبي هذه الجرائم بعقوبات رادعة، تصل إلى الحبس وغرامة قدرها 100 ألف جنيه.

عقوبة الاتجار في الأدوية المغشوشة

وأشار في تصريح لـ«الوطن» إلى أن قانون العقوبات نص على معاقبة المتهمين بالتجارة في الأدوية دون ترخيص طبي بالحبس شهر وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه، وتصل إلى 100 ألف جنيه، أما في حالة تسببت الأدوية في أضرار مباشرة لمستخدميها أو أحدثت عاهة مستديمة، فتكون العقوبة السجن بمدة تبدأ من 3 سنوات، وغرامة تبدأ من 200 ألف جنيه وتصل إلى 500 ألف جنيه.

وأضاف أن القانون حدد عقوبة مغلظة في حالة الغش والتدليس في مادته رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون سنة 1994، وتحديدا للمتهم بجلب المنتجات الدوائية والعقاقير من الخارج أو حتي تصنيعها دون ترخيص، بالحبس لمدة 7 سنوات.