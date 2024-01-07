خبير اقتصادي: مكاسب كبيرة من إنشاء «مدينة مصر الأولمبية»

قال محمود مسعود مدير وحدة الدراسات الاقتصادية بالمنتدى العالمي للدراسات المستقبلية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمعسكر المنتخب، تعتبر خطوة جديدة تؤكد اهتمامه بالرياضة بمختلف أنماطها ومستوياتها، إذ جاءت زيارته إلى مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، دعما للمنتخب الوطني لكرة القدم ومنح لاعبيه طاقة قوية وتحفيزهم على بذل أقصى الجهد لإسعاد الجماهير المصرية في منافسات كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق الأسبوع المقبل.

مفخرة الرياضة المصرية

أكد «مسعود» لـ«الوطن»، أن الرئيس تفقد أيضا ما وصلت إليه الإنشاءات الرياضية من تطوير، إذ تضم المدينة التي تُعد مفخرة الرياضة المصرية، صالتين جرى إنشاؤهما طبقا لأحدث التصميمات والتجهيزات، كما يوجد بها ملعبان للإحماء، فضلا عن وجود قاعات الجيم وتأهيل اللاعبين المصابين، وغرف التحكيم، وغيرها من الإنشاءات اللوجستية كالمطاعم وخلافه.

مكاسب عالمية

أضاف مدير وحدة الدراسات الاقتصادية بالمنتدى العالمي للدراسات المستقبلية، أن المدينة الأولمبية تساعد مصر على استضافة أكبر البطولات العالمية، إضافة لتدريب وتأهيل الشباب الرياضيين على ملاعب عالمية داخل مصر، وهي أمور تحسب للقيادة السياسية واهتمامها بتطوير البنية التحتية الرياضية.