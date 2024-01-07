ناقد رياضي: زيارة الرئيس السيسي لمعسكر المنتخب رسالة دعم مهمة

قال الناقد الرياضي عبدالحميد فراج، إنّ زيارة الرئيس السيسي لتدريبات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في ستاد مصر بالمدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية، بمثابة رسالة مهمة جدا، حيث أكد على الدعم والمساندة للفريق قبل ساعات قليلة من البروفة الأخيرة في مباراة منتخب تنزانيا ثم السفر إلى كوت ديفوار لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

الرئيس السيسي كان مهتما بأدق التفاصيل

وأضاف «فرّاج»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، «الرئيس السيسي كان مهتما بأصغر التفاصيل وتحدث مع اللاعبين بشكل عام ومحمد صلاح قائد المنتخب الوطني، كما تحدث مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا وأكد دعمه لهم».

الرئيس السيسي يؤكد أهمية وجود ملاعب في كل المحافظات

وتابع الناقد الرياضي، بأن الرئيس السيسي أكد أهمية وجود ملاعب في كل المحافظات، كما تحدث عن إمكانيات الشباب وأنه يتمنى احتراف عدد كبير من لاعبي مصر في الدول الأوروبية، كما لفت إلى أن مصر تمتلك إمكانات في اللعبة تؤهلها للفوز بأكثر من 7 بطولات، وكلها رسائل دعم ومساندة تؤكد حرص القيادة السياسية والدولة على دعم المنتخب.