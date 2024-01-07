كاتب صحفي: زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح تحمل رسالة طمأنة

قال الكاتب الصحفي محمد العالم، إنّ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح أمس مهمة، تخللتها كلمة تعبر عن الأحداث الحالية، وكان بها طمأنة كبيرة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص الأوضاع الذي يعاني العالم منها.

الدولة المصرية يمكنها تخطي الأزمات الحالية

وأضاف «العالم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، «الرئيس السيسي أكد أنه مع اتحاد الشعب المصري وعدم وجود فرقة بين أطيافه، فإن الدولة المصرية سيمكنها تخطي الأزمات الحالية».

رفض أوروبي لتهجير سكان غزة

إلى ذلك، تحدث الكاتب الصحفي، عن الأوضاع في قطاع غزة، وبخاصة تصريح وزيرة الخارجية الفرنسية بأنه ليس من حق إسرائيل تحديد مستقبل غزة، لافتًا إلى أن هذا النوع من التصريحات يأتي ضمن موقف عام اتخذته أوروبا، وكان هناك أكثر من تصريح مشابه رفضا لتصريحات مسؤولين رسميين إسرائيليين تقول إنه يمكن تهجير أهل غزة قسريا وأن تكون هناك مستوطنات إسرائيلة في قطاع غزة، وأنه لابد من التخلص من أهالي القطاع.

وواصل، «كل هذه التصريحات العنصرية قابلتها تصريحات رسمية أوروبية، ومن ضمنها أنه ليس من حق دولة الاحتلال تحديد مصير قطاع غزة».