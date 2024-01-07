وكيل «رياضة القليوبية» يتابع أعمال تجديد ملعب مركز شباب بهادة

أعلن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الأحد، متابعة عملية إحلال وتجديد الملعب السباعي بمركز شباب بهادة التابع لإدارة شباب القناطر الخيرية ورفع منسوب الملعب وتطوير الإضاءة والكشافات.

إحلال وتجديد ملعب بهادة بالقليوبية

وأكد الصبروط اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتطوير الملاعب على مستوى الجمهورية، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والتي من شأنها توسيع قاعدة ممارسة الألعاب الرياضية والسعي لجذب النشء والشباب لممارسة الأنشطة بمركز الشباب.

كما شدد على أهمية مراجعة الإدارة الهندسية بالمديرية بمحافظة القليوبية لأعمال الإحلال والتجديد وتسلم الملعب وفقا للخطة الزمنية المعدة مسبقا، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمقاييس إنشاء الملاعب ومراعاة عوامل الأمن والسلامة الخاصة بملاعب كرة القدم.

متابعة الأعمال الإنشائية لمراكز الشباب

ويهتم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمتابعة الأعمال الإنشائية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة سواء فيما يخص الملاعب أو المباني الإدارية للإلمام بالمعلومات والتشجيع على تسليم الإنشاءات في الأوقات المتفق عليها وتلاقي أي عيوب أو أخطاء بها.