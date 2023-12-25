وكيل «رياضة القليوبية» يشدد على الالتزام بتقديم أفضل الخدمات بمراكز الشباب

وجّه الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بتشكيل لجان من مديري الإدارات الفرعية ومسؤولي التخطيط والمتابعة والأنشطة والتفتيش المالي والإداري، لفحص جميع مراكز الشباب في المحافظة من كافة النواحي الإدارية والفنية والمالية.

وبدأت الجولات من إدارة شباب القناطر الخيرية، إذ تابع أحمد محمد سليمان مدير الإدارة ولجنة التفتيش المالي والإداري، جميع السجلات المالية والإدارية بمركز شباب مدينة القناطر.

وفي إدارة شباب قليوب، اهتمت دعاء نبيه، مدير الإدارة بمراجعة كافة الإجراءات والسجلات المالية والإدارية بمركز شباب طنان.

وفي إدارة شباب بنها، قام أحمد يحيى مدير الإدارة بتشكيل لجنة من مسئولي الهيئات والتخطيط والمتابعة والأنشطة والتفتيش المالي والإداري لتفقد مركز شباب كفر سعد، وتم فحص جميع السجلات المالية والإدارية والمخازن، والتعرف على معوقات العمل وكيفية التعامل معها وحلها.

وفي إدارة شباب الخانكة، شكل هانى أبو السعود مدير الإدارة لجنة برأسته ومسئولي الهيئات والتفتيش المالي والإداري ومتابع المركز والمخازن، لفحص مركز شباب الخصوص، وتلاحظ عدم استيفاء بعض السجلات، وتم تدوين الملاحظات بدفتر المتابعة.

وفي إدارة شباب شبرا الخيمة، شكل أحمد عزت مدير الإدارة لجنة من مسئولى التخطيط والمتابعة والأنشطة والتفتيش المالي والإداري والعضوية لفحص سجلات مركز شباب أبو المنجا وكافة الأنشطة، مع التأكيد على سداد أي متأخرات مالية.

مشروعات قرى حياة كريمة

وفي إدارة شباب شبين القناطر، شكل شاكر محمد مدير الإدارة لجنة من مسئول التفتيش المالي ومسئول الهيئات ومتابع المركز، لفحص مركز شباب العسايلة ضمن مشروعات قرى حياة كريمة، وتبين انتظام سير العمل بالمركز ووجود العاملين بالفترة، وتم التنبيه بضرورة الالتزام بكافة عوامل الأمن والسلامة والالتزام بمواعيد الفتح والغلق وفقا للتعليمات.

وفي إدارة شباب كفر شكر، شكلت لجنة من مدير الإدارة ومسئولي الشباب والتخطيط والمتابعة والمالية والمخازن والهيئات لمتابعة مركز شباب كفر الكردي، وفحص جميع سجلات الأنشطة ومحاضر مجلس الإدارة والمالي والعضوية والمخازن، والأنشطة والعضوية، ومتابعة مواعيد غلق المركز والتنبيه على غلق الإضاءة الخارجية للمركز عدا أمام الكاميرات.

أما الجولة الأخيرة كانت من إدارة شباب طوخ فى مركز شباب منشية مشتهر، حيث شكل علاء الجزار مدير الإدارة لجنة برأسته ومن مسئولي التخطيط والهيئات والتفتيش المالي والإداري، للتأكد من انضباط العاملين بالمركز والتنبيه بأهمية توافر عوامل الأمن والسلامة، وأهمية التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية، وتم التنبيه بعمل اللازم لتلافي تلك الملاحظات وجاري اتخاذ اللازم، وتم تسجيل الملاحظات في سجل المتابعة.

تأتي هذه المتابعات بناءً على تعليمات الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بالمتابعات المستمرة والمكثفة على مراكز الشباب للتأكد من التزامها لتقديم أفضل الخدمات للمترددين، وذلك وفقا لسياسة وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بضرورة متابعة المراكز، لضمان التزام العاملين وتقديم أفضل الخدمات لأن مراكز الشباب خدمة مجتمعية، تفتح أبوابها للجميع الفئات والإعمار.