«رياضة القليوبية»: متابعة ميدانية لـ34 مركز شباب على مستوى المحافظة

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، متابعي الإدارات الفرعية بمتابعة ميدانية مستمرة ومكثفة لمراكز الشباب على مستوى المحافظة، والتي شملت 34 مركز شباب بمختلف الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة.

مراجعة انتظام العاملين وتقديم الخدمات

شملت المتابعات مراجعة انتظام العاملين وتقديم الخدمات للجمهور ومراجعة عوامل الأمن والسلامة ومراجعة أماكن تواجد طفايات الحريق والاهتمام بفحص ومراجعة السجلات والمستندات والدفاتر واستخراج الملاحظات وكتابتها بسجل المتابعة الخاص بالمركز.

شملت المتابعة 5 مراكز شباب بكفر شكر و4 مراكز بإدارة الخانكة، و12 مركزا بإدارة بنها، و2 مركز شباب بشبرا الخيمة و2 مركز بإدارة شباب قليوب، و4 بإدارة طوخ، و3 مراكز شباب بإدارة شبين القناطر، ومركزين بإدارة شباب القناطر.

المتابعات الميدانية لمراكز الشباب

وأكد «الصبروط»، استمرار المتابعات الميدانية لمراكز الشباب والأندية الرياضية للوقوف على التزام المراكز بتنفيذ الأنشطة، وكذلك مراجعة الإجراءات الدفترية والإدارية.

وتهدف المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب إلى التأكيد على التزام العاملين، وتقديم الخدمات، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالمراكز، وكذلك مراجعة الإجراءات الدفترية والإدارية وتنفيذ الأنشطة.